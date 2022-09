Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em alguns anos a ver concertos, nunca vimos um magnetismo assim. A devoção que se sente num concerto de Nick Cave & The Bad Seeds não tem paralelo. Não é apenas o facto de ser, entre os já “veteranos” da indústria da música (já anda por cá, mais coisa menos coisa, há 40 anos), aquele que em melhor forma se tem mantido, gravando discos novos com regularidade e recusando-se a viver dos louros passados. É também a aura única que o cantor e músico australiano emana.

Nas primeiras filas, víamos de tudo: fãs devotos que já tinham estado no Porto há três meses para o ver (no Primavera Sound), e que estão invariavelmente presentes em todos os concertos, e gente que nunca o tinha visto, como Raquel, que nos dizia gostar de algumas canções sem ser fã incondicional mas que sairia mais do que convencida. Não é caso único, um concerto de Nick Cave & The Bad Seeds é à prova de preconceito: uma outra pessoa dizia-nos, antes do concerto começar, temer ver um concerto-depressão, para no final nos garantir, extasiada, que “não fica melhor do que isto”.

Talvez a maré de gente que se juntou em frente ao palco principal do Kalorama, durante o concerto de Nick Cave & The Bad Seeds, seja a prova mais cabal do apelo que tem a música do australiano. Não é habitual uma mesma digressão passar duas vezes no mesmo país, como aconteceu nesta de três meses que parou no Porto em junho e terminou este sábado à noite, a 3 de setembro, em Lisboa. Se era arriscado, provou-se certeiro. Sem que o dia tenha esgotado, estava muito mais composto do que no dia inaugural, de The Chemical Brothers e Kraftwerk.

É recorrente falar-se de Nick Cave como um grande performer, alguém que parece ter conseguido atrair para si mesmo um qualquer dom obscuro que (o) possui, um certo talento de pregação via música. É certo que é um animal de palco, alguém com uma teatralidade muito própria e de quem é difícil tirar os olhos durante um concerto, que deixa os fãs venerarem-no de perto, toca-os e deixa-se tocar, ajoelha-se amparado pelas mãos dos acólitos que o seguem e lhe suportam o corpo, surpreende a ponto de assinar autógrafos na primeira fila e falar com uma aniversariante (Paula) a quem dedica uma canção.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.