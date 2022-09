Lembro-me da primeira vez que o li, embora não me lembre bem da primeira vez que o vi. Deve ter sido numa ida à livraria, num passeio que era mais pergunta do que resposta, sem saber o que ia meter nas mãos. Como noutras vezes, o braço esticou-se, pegou numa capa preta. E saí dali com a edição brasileira de Os Enamoramentos.

Na altura, que não vai assim há muito tempo, não sabia que pegava num monumento nem que lia pela primeira vez o escritor que, pouco depois, viria a ser para mim o maior entre os vivos. Javier Marías morreu este domingo, 11 de setembro, tinha 70 anos, e a obra que deixou para trás vai sobreviver-lhe de certeza. Como poucos, soube pôr na escrita o maior abalo emocional. Muito lhe devo: como leitora, fui desafiada; como escritora, também.

Nesse primeiro dia entre nós, levei o livro para o café. De rajada e caneta na mão, a sublinhar com fúria, mas num estado de encantamento que mais parecia vício, li o primeiro capítulo. Quis continuar na mesma fúria sedenta, mas o coração falou alto e fiz uma pausa de meia hora só para me recompor. Se é preciso palato para Javier Marías, também é preciso ter estômago e boas artérias coronárias. Fui para casa, abri o livro, meti a cabeça lá dentro. Fiquei durante dias com tudo a andar à roda – o cérebro estava em papa, o coração em bocados. Não me lembro se foi logo nesse dia que apanhei uma tendência quase sádica do autor, ou se isso só foi formulando a sério depois de ler mais dois ou três livros. Hoje, sei que não é possível lê-lo em descanso no sofá. Há sempre um dilema moral a quebrar os dias, a provocar o sismo, a viciar na intensidade.

Todos os anos a partir daí – corria 2015 e eu estava em Florianópolis –, quis que o homem, que fora de Espanha ao sul do Brasil, chegasse à Suécia. Como nenhum dos meus amigos o tinha lido ainda, eu sentia que tinha ali um segredo bem guardado. Mas, tal como em personagens de Marías, eu queria ver o que acontecia quando se cometia a imprudência de se levar um segredo ao lugar X. E, todos os anos a partir daí, li isto ou aquilo, li aquilo e isto, procurei a assinatura dele. Sempre que abri um livro, tive pressa. Se adiei uma leitura, foi só por não me apetecer levar porrada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: