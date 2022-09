O unicórnio israelita HiBob escolheu o mercado português para instalar um hub para servir os clientes da região EMEA em duas componentes: na área de engenharia e na área de relacionamento com clientes. Lisboa, a capital do país, foi a cidade escolhida para este “hub”.

Ronni Zehavi, o CEO da empresa de software como serviço (SaaS) para a área de recursos humanos, explica como foi feita a abordagem ao mercado português. Habitualmente, na chegada a um novo mercado, a empresa opta por “boas aquisições ou parcerias” com empresas locais. No caso português, a companhia optou por uma “aquisição total” de uma empresa portuguesa ligada à mesma área. “Queríamos comprar uma empresa local”, explica o CEO da HiBob, referindo que desta forma a companhia não precisa de começar do zero em Portugal. A escolhida foi a Bugle, a companhia do economista e empreendedor João Ferro Rodrigues, que vai ser o responsável da HiBob para o mercado nacional.

“Eu e a equipa fomos convidados a integrar a HiBob”, diz João Ferro Rodrigues, notando que, desta forma, a companhia israelita arranca a atividade neste centro já com “15 pessoas”. O processo “decorreu de forma suave”, com a totalidade dos empregados da antiga empresa a transitar para a esfera da tecnológica estrangeira.

A HiBob não abre o jogo sobre o valor desta aquisição para a entrada em Portugal, mas Zehavi refere que foi uma “situação win-win para ambas as companhias”. “Também fez sentido para a HiBob ficar com a nossa companhia, com a plataforma”, explica João Ferro Rodrigues, enquanto Ronni Zehavi complementa que a “visão da empresa pode ser desenvolvida” através da HiBob.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.