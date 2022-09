O funeral de Estado de Isabel II, que será realizado na próxima segunda-feira, contará com a presença de cerca de 500 dignitários e representantes políticos de países de todo o mundo. A operação de segurança para receber estas figuras está a ser encarada como uma das maiores desde o fim da II Guerra Mundial, e vai mobilizar um contingente policial a rondar os 10.000 agentes, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A presença de monarcas, chefes de Estado e representantes oficiais de inúmeros países força a um cuidado redobrado com a segurança, num evento já de si de larga escala. Fonte da polícia de Whitehall comparou a situação a “organizar centenas de visitas de Estado” numa questão de dias, de acordo com o The Telegraph. A maioria dos representantes será transportada de autocarro a partir do Royal Chelsea Hospital, um centro que presta cuidados a militares e veteranos, e que na segunda-feira será convertido num espaço para receber os convidados, refere o El Pais.

A encabeçar a lista de convidados estão os membros da família real. Os filhos de Isabel II, o Rei Carlos III e os três irmãos, a princesa Ana, o príncipe André e o príncipe Eduardo, terão ao seu lado os respetivos maridos e mulheres: Camilla, a rainha consorte, a condessa Sofia de Wessex (mulher de Eduardo), e Sir Tim Lawrence (marido de Ana). Entre os presentes vai estar também a ex-mulher do príncipe André, Sarah Ferguson.

Os oito netos da rainha também marcarão presença. Os príncipes William e Harry serão acompanhados pelas mulheres, a duquesa de Cambridge Kate Middleton, e Meghan Markle, respetivamente. São ainda esperados outros membros da realeza britânica, como os duques de Kent e Gloucester, primos da Rainha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Realeza mundial irá estar nas cerimónias fúnebres

O funeral de Isabel II contará com a presença de monarcas de dezenas de casas reais. O Rei Felipe VI de Espanha vai estar acompanhado da mulher, a rainha Letizia. O rei e rainha eméritos, Juan Carlos e Sofia, também foram convidados: Sofia viajará junto da comitiva oficial espanhola, enquanto que o antigo monarca — afastado da família real desde 2020, quando mudou a sua residência oficial para Abu Dhabi após ser investigado por corrupção — irá em separado, pagando as despesas do próprio bolso.

Os monarcas dos Países Baixos, Suécia, Bélgica e Dinamarca também vão estar no funeral em representação dos seus países. O Príncipe Alberto e a princesa Charlene do Mónaco também já confirmaram a sua presença.

De fora da Europa, destaca-se a ida do Imperador Hirohito do Japão, numa quebra com a tradição daquele país — tradicionalmente, o monarca não marca presença em cerimónias fúnebres, devido a uma crença cultural com origem na religião japonesa Xinto, que considera a morte como algo “impuro”.

Uma das presenças mais polémicas será a de Mohammed bin Salman da Arábia Saudita. O monarca, que ascendeu ao trono em 2017, tem sido acusado de estar envolvido na morte do jornalista Jamal Khashoggi que, em 2018, foi torturado e executado na embaixada saudita na Turquia, alegadamente por ordens de bin Salman.

Chefes de estado e representantes, dos Estados Unidos à Coreia do Norte

As cerimónias fúnebres irão juntar num só lugar chefes de Estado, de governo, e representantes diplomáticos de grande parte das nações do mundo. Ao Presidente norte-americano Joe Biden foi concedida uma permissão especial para utilizar a sua limousine blindada, apelidada de “A Besta”, para se deslocar para o evento.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, estará em Londres na segunda-feira, assim como os chefes de Estado de Itália, Alemanha, e o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O Presidente da República, Marcelo de Rebelo de Sousa, confirmou a sua presença nas cerimónias logo após a morte de Isabel II.

Países da Commonwealth como o Canadá, Austrália e Nova Zelândia far-se-ão representar pelos seus chefes de governo, os primeiros-ministros Justin Trudeau, Anthony Albanese e Jacinda Ardern, respetivamente.

A conservadora Liz Truss, recém-eleita primeira-ministra britânica, e o líder do Partido Trabalhista Keir Starmer, estarão juntos no evento. Assim como o primeiro-ministro escocês e o chefe do governo da República da Irlanda. A União Europeia também estará representada na pessoa da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

A mulher do Presidente ucraniano, Olena Zelenska, vai estar nas cerimónias em representação do marido, Volodymyr Zelenski, que optou por ficar na Ucrânia devido à situação de guerra no país.

Entre os países representados estão também nações como a China, o Irão e até a Coreia do Norte, que desde 2000 mantém relações diplomáticas com o Reino Unido. Kim Jong-un, que raramente viaja para o estrangeiro, não deverá estar pessoalmente no funeral, esperando-se que o país opte por enviar um representante diplomático, tal como o Irão.

A presença da China tem sido criticada, dentro e fora do Reino Unido. Em causa estão as sanções aplicadas pelos britânicos a Pequim em resposta às violações de direitos humanos e perseguição da minoria étnica uigur. Na sexta-feira, a delegação chinesa foi impedida de visitar a câmara ardente da Rainha em Westminster Hall. A presença do vice-Presidente chinês, Wang Qishan, está, para já, confirmada.

Rússia, Síria e Venezuela não foram convidadas

A maior ausência a registar é a da Rússia. O Kremlin não foi convidado a estar presente devido à situação de guerra na Ucrânia. O porta-voz de Moscovo, Dmitry Peskov, afirmou que “os russos respeitam Isabel II pela sua sabedoria”, mas que a presença de Vladimir Putin “não foi equacionada”. A Bielorússia, aliada dos russos na invasão, também não será representada.

A Síria e a Venezuela, que não mantêm relações diplomáticas com o Reino Unido, não foram convidadas. Mianmar, que nos últimos anos tem sido acusado de violar vários direitos humanos, também não vai marcar presença, à semelhança do Afeganistão, cujo governo Talibã não foi convidado a estar presente no funeral da monarca.