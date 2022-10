André Ventura expressou publicamente o seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, nas eleições presidenciais do Brasil, através de um vídeo divulgado nas redes sociais.

No Twitter, Bolsonaro partilhou as palavras do deputado português e líder do Chega, como parte da expansão da sua campanha política. Nas imagens, André Ventura deixa bem claro a sua posição política bem como do seu partido: “Bolsonaro é a escolha certa“.

Num vídeo com mais de 103,3 milhões de visualizações e 23,3 mil gostos, André Ventura afirma que “em Portugal não existem dúvidas, Jair Bolsonaro é o presidente que os brasileiros precisam“.

O candidato à presidência partilhou o vídeo do deputado português na rede social Twitter, como um alerta a todo o povo brasileiro. “O regresso de lula ao poder é uma tragédia para o Brasil, para a América Latina e para o mundo que fala português”, pode ler-se na publicação.

– O deputado português @AndreCVentura , líder do Partido CHEGA, envia um alerta aos brasileiros: "O regresso de lula ao poder é uma tragédia para o Brasil, para a América Latina e para o mundo que fala português. Em Portugal, não temos dúvida: Bolsonaro é a escolha certa". ????????????????✌️ pic.twitter.com/yKJvkpEtT8 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 1, 2022

A par de Portugal, também outros países demonstraram publicamente o seu apoio político a Jair Bolsonaro, como é o caso do Primeiro-Ministro da Hungria Viktor Orban e o deputado espanhol Santiago Abascal.

As atuais sondagens indicam uma clara vitória de Lula da Silva, mas a oposição teme que Bolsonaro não reconheça o resultado em caso de derrota. Caso nenhum dos candidatos ultrapasse os 50% nas eleições deste domingo, e atinja uma maioria absoluta, os dois candidatos mais votados, previsivelmente Bolsonaro e Lula da Silva, voltam a enfrentar-se numa segunda volta marcada para 30 de outubro.