O fornecimento de eletricidade, fortemente abalado pelo furacão Ian, começou a ser restaurado nos bairros da cidade de Havana, capital de Cuba, que estiveram dias em plena escuridão. As manifestações contra os apagões começaram a atingir grandes proporções num país com 11 milhões de pessoas. E já quem as compare aos protestos generalizados anti-governo de 2021.

Um dos protestos da noite da sexta-feira passada reuniu centenas de pessoas no bairro Playa, onde todos gritavam em uníssono “acendam as luzes“, bem como desfilavam slogans depreciativos do presidente Miguel Diaz-Canel, adiantou a agência Reuters.

Sem eletricidade desde que o furacão Ian atingiu a ilha na terça-feira, um grupo de manifestantes atravessavam a escuridão, exigindo a sua “libertad” ou liberdade na língua portuguesa.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram que pequenos protestos começaram a surgir novamente na cidade e nos seus arredores. As manifestações, permaneceram na sua grande maioria pacíficas, e restritas aos locais onde a energia ainda não tinha voltado.

Impressive. This #Havana neighborhood has electricity but still protesting. View scenes in this string from activist forced into exile after previous #July11 2021 protests https://t.co/EbD8qdMNpj — Fabiola Santiago (@fabiolasantiago) October 2, 2022

!EMOCIONANTE MOMENTO¡ El grito de libertad ????????????????????????, alto y claro se escucha en el día de hoy en Playa, La Habana #Cuba #CubaPaLaCalle #CubaEstadoFallido pic.twitter.com/aIqRRIEJrb — Noticias de Cuba Hoy???????? (@noticubahoy) October 2, 2022

Cubans protest in Havana for 2nd night over lack of power – The Associated Press https://t.co/liFTaReTkE pic.twitter.com/oNV8vOfiXP — Noah Ross (@drnoahross) October 2, 2022

“Pouco a pouco a energia está a voltar. E ainda bem. O governo está a fazer um grande esforço, mas não consegue satisfazer todos. Temos tantos problemas“, disse Jorge Mario Gonazalez, um carteiro de 57 anos de Havana, citado pela Reuters.

Segundo as autoridades locais, 82% da eletricidade da cidade teria sido restaurada, mas aqueles que continuam no escuro estão cada vez mais ansiosos. “É como estar no inferno“, afirmou Carlos Felipe Garcia, um dos protestantes do bairro de Playa, que continua sem acesso à luz, adianta a mesma fonte acima mencionada.

As autoridades alegam que os esforços de restabelecimento têm sido prejudicados pelo bloqueio das estradas e vandalismo. De acordo com uma testemunha ouvida pela Reuters, as forças de segurança bloquearam a avenida principal com vários camiões para impedir que os protestantes avançassem, não existindo registo de confrontos ou detenções.

Segundo a revista CubaHora, vários eletricistas juntamente com voluntários trabalham incansavelmente para restabelecer totalmente o serviço elétrico. Várias pessoas tentam retirar os entulhos e destroços das ruas e os camponeses lutam para salvar as colheitas.