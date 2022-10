Sarah Ferguson, ex-mulher do princípe André, partilhou as primeiras fotografias dos famosos e adorados cães da Rainha Isabel II desde que a monarca morreu, já que os cães ficaram com o terceiro filho que partilha casa com a duquesa de Iorque.

Neste fim-de-semana, Sarah publicou na sua conta de Instagram, na sequência do seu aniversário, alguns momentos que partilhou com os corgis reais: Sandy e Muick.

Muitos seguidores mostraram-se contentes pelos cães terem ficado com a duquesa e com André. “Que lindos, de partir o coração, estão em mãos seguras e gentis com a Sarah”. ” A sua majestade ficaria tão feliz”, são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.

A Rainha sempre foi apaixonada pela raça Corgi e teve dezenas de cães. No momento da sua morte, tinha quatro: dois corgis Welshi Pembroke chamados Sandy e Muick, um “dorgi”(um híbrido de dachshund-corgi) chamado Candy e um Cocker Spaniel chamado Lizzie.

Depois do funeral de Isabel II ficou a saber-se que os Corgis iriam morar com Sarah Ferguson e o ex-marido, o princípe André, o irmão do Rei Carlos III. Apesar do divórcio do casal em 1996, eles continuam a viver no Royal Lodge na propriedade de Windsor.

A CNN recorda que que Ferguson manteve uma boa amizade com a Rainha Isabel II e costumavam passear os cães juntas.

Ainda não se sabe com quem ficaram os outros cães reais, Candy e Lissie.