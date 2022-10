A visita do Manchester United a Stamford Bridge para defrontar o Chelsea tinha um único fio condutor: Cristiano Ronaldo. Na quarta-feira, o avançado português recusou entrar no jogo contra o Tottenham nos últimos minutos, deixou Old Trafford antes do apito final e acabou castigado por Erik ten Hag, falhando a partida deste sábado e sendo colocado a trabalhar à parte em Carrington.

Ronaldo retratou-se e pediu desculpa num comunicado que divulgou através das redes sociais mas não conseguiu evitar o natural escalar dos rumores que dão conta de uma saída do Manchester United já em janeiro. Já Ten Hag, na conferência de imprensa de antevisão da partida contra o Chelsea, confirmou que o capitão da Seleção Nacional não quis entrar em campo e lembrou um episódio semelhante na pré-época, com o Rayo Vallecano, para justificar as consequências. Este sábado, longe da convocatória, Cristiano Ronaldo deixou uma simples mensagem à equipa: “Vamos, Manchester United”, escreveu numa publicação no Instagram.

