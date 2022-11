E era, por fim, o último capítulo. Este fim de semana, no Grande Prémio da Comunidade Valenciana que terminava a temporada de MotoGP e decidia o campeão do mundo entre Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, Miguel Oliveira despedia-se oficialmente da KTM antes de rumar à Aprilia.

“Foram quatro anos de sucesso na KTM. Nem tudo correu como gostaríamos. Tive dois anos com lesões de meia época. Fico com a sensação de que se poderia ter feito mais em termos de resultados. Estou grato à KTM pelas oportunidades mas é tempo de seguir em frente, de ter outro desafio. Quero acabar com um sorriso na cara”, disse o piloto português em Valência, recordando que as quatro vitórias que alcançou com a KTM são um recorde absoluto no historial da equipa austríaca.

Esta sexta-feira, num circuito onde ganhou duas vezes em Moto2 e outra em Moto3, começou por registar o oitavo melhor tempo na primeira sessão de treinos livres, terminando em sexto no conjunto das sessões iniciais de adaptação à pista. “Não tenho nada de novo para experimentar na mota, tenho o meu trabalho simplificado nesta matéria. Vou simplesmente para a pista para dar o melhor de mim e da mota”, explicou Oliveira, que na próxima terça-feira já deve testar a Aprilia que vai pilotar na próxima temporada. Na terceira sessão, porém, acabou por cair para 13.º nos tempos combinados, perdendo assim o lugar que tinha na Q2 e sendo forçado a passar pela Q1.

Assim, este sábado e já na qualificação, Maverick Vinãles e Álex Rins garantiram os primeiros lugares da Q1 que dão apuramento para a Q2, com Miguel Oliveira a não ir além de uma sétima posição que o deixou automaticamente em 14.º na grelha de partida deste domingo. Na Q2, Jorge Martín assegurou a pole-position, seguido de perto por Marc Márquez e Jack Miller. Pecco Bagnaia, que só precisa de dois pontos para se sagrar campeão do mundo, vai arrancar de oitavo, enquanto que Fabio Quartararo, que tem menos 23 pontos do que o italiano na classificação geral, começa em quarto.