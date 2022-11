As acusações das autoridades ucranianas de que o Irão está a fornecer à Rússia drones usados na invasão não são novas e foram repetidas por vários aliados. Agora, a Sky News avança que Moscovo enviou para Teerão 140 milhões de euros em dinheiro e uma seleção de armas capturadas ao Reino Unido e Estados Unidos em agosto em troca de drones.

Uma fonte que falou ao jornal britânico sob a condição de anonimato revelou que, a 20 de agosto, um avião militar russo transportou secretamente dinheiro e três modelos de armas: um míssil britânico antitanque NLAW, um míssil antitanque Javelin norte-americano e um míssil antiaéreo Stinger, também dos EUA.

Em troca, o Irão entregou à Rússia mais de 160 veículos aéreos não tripulados, incluindo 100 Shahed-136. As autoridades ucranianas denunciaram que este modelo de drones, conhecidos como Kamikaze, foram usados em vários ataques contra infraestruturas críticas de energia e alvos civis.

Moscovo nega as acusações, posição assumida por Teerão até recentemente. No sábado o chefe da diplomacia iraniana assumiu pela primeira vez que foram enviados drones para a Rússia, mas meses antes da guerra. Depois do embaixador do Irão na Organização das Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, ter dito que as afirmações eram “totalmente infundadas”, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian, assumiu que foi entregue um “número limitado” destas armas antes do início da invasão.