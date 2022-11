Já se tinha notado um salto na capacidade de limar a prosa entre os dois primeiros romances de Jião Pinto Coelho. De facto, em Perguntem a Sarah Gross, ainda havia tendência para algum texto estéril, assim como para uma horizontalização de vozes narrativas. Dividido em dois fios narrativos, que iam alternando, o romance revelava já uma tendência do autor para não se atar a uma linha temporal e geográfica única. Ali, temos um fio narrativo com acção na Polónia antes e após o holocausto e outro nos Estados Unidos, no final dos anos 1960. Este primeiro romance revela ainda problemas de estrutura, com um início de mais de cem páginas que pouco dão à narrativa e uma tendência para escrever a mais, ainda que haja cenas assinaláveis e descrições vívidas de Auschwitz.

Apesar de problemas formais, o alcance de Perguntem a Sarah Gross é grande, conseguindo o autor concatenar elementos sem que o leitor, a partir do momento em que o romance ganha fôlego, sinta que a literatura, ou o romance como suporte, está a ser instrumentalizada para atingir um fim. O tema, ou o contexto, do holocausto, que se julgaria esgotado em João Pinto Coelho, dada a dimensão deste projecto literário, acabou por possibilitar mais dois romances e o que se vai notando no autor, para além da tendência crescente para se dedicar mais ao essencial em termos de prosa, é a capacidade de estabelecer um olho em simultâneo clínico e sensível. As personagens não buscam a lágrima fácil e o leitor nunca as encara como veículo para possibilitar um romance. Assim, quando contexto e texto se fundem, a narrativa não tem sabor de coisa encaixada no período tal, inventada só para que exista um livro. Ao invés disto, o leitor fica com as personagens como quem se senta à mesa com gente e o rasgo cada vez mais depurado da escrita só acentua esta tendência.

Nisto, chegámos ao último romance. A primeira frase de Mãe, doce mar agarra e é pungente: “Tinha doze anos quando conheci a minha mãe – esta frase dá para tudo, até para abrir um romance.” (p. 9). Avançando-se umas frases, percebe-se que qualquer perigo de o romance se extinguir no melodrama da perda e do reencontro morre na praia. Em vez disto, Noah, o rapaz que encontra a mãe, é só Noah, o que, para personagem, não só mais do que basta como é tudo o que importa.



Título: “Mãe, doce mar”

Autor: João Pinto Coelho

Editora: D. Quixote

