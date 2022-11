O apresentador e humorista norte-americano Jay Leno sofreu queimaduras graves após um acidente com um dos seus carros. Segundo a imprensa norte-americana, tudo aconteceu no domingo quando um dos automóveis de Leno se incendiou, atingindo o lado esquerdo do humorista, mas sem atingir fortemente os olho ou a orelha do comediante.

“Sofri algumas queimaduras graves por causa de um incêndio. Estou bem. Só preciso de uma ou duas semanas para recuperar”, confirmou Jay Leno, num comunicado enviado à revista Variety. O acidente levou a que o humorista cancelasse a participação num evento em Las Vegas.

Jay Leno, de 72 anos, tornou-se um dos mais famosos apresentadores norte-americanos ao assumir o “The Tonight Show”, que apresentava durante cinco dias por semana. Foi em 2009 que deixou o programa, que passou a ser apresentado por Conan O’Brien.

Já em 2015, lançou a série “Jay Leno’s Garage”, na CNBC – uma demonstração da sua paixão por automóveis e motos. Seis anos mais tarde, começou a apresentar “You Bet Your Life”.

