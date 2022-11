A Business Roundtable Portugal (BRP), associação que reúne 42 das grandes empresas portuguesas, firmou um protocolo de colaboração com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) que tem três medidas de lançamento. Segundo Vasco de Mello, presidente da BRP, o protocolo “é um instrumento de ação”, que é considerado “bastante ambicioso”. Mas este empresário faz uma ressalva: “Não quer dizer que os resultados sejam imediatos. As iniciativas vão ganhar tração com apoio das 42 empresas e estão abertas a que outras empresas se possam também juntar”.

O protocolo terá avaliação de seis em seis meses, podendo haver alterações. Para já arranca com três iniciativas — “três golos na primeira parte”, metaforizou Filipe Botton, presidente da Logoplaste (que é um dos acionistas do Observador) — que ter a operacionalização junto da AICEP:

Ao programa Inov Contacto, gerido pela AICEP, vão juntar-se mais 25 estágios que serão absorvidos pelas empresas associadas da BRP. Sendo este programa de financiamento comunitário, trata-se agora, segundo explicou Francisca Guedes de Oliveira, administradora da AICEP, diversificar as fontes de financiamento. Garantiu ainda que “não esbarra em nada com a contratação público”. O estagiário entra no processo e as empresas são como patrocinadoras desse programa. O Inov Contacto garante estágios a cerca de 200 jovens — que têm a possibilidade de ir para empresas fora de Portugal — e agora terá mais 10% de financiamento e de estagiários. Filipe Botton garante que as empresas da BRP querem “agregar valor ao que já existe bem feito”. Nesta fase serão onze empresas internacionais dentro da BRP que receberão os estagiários.

Uma outra medida passa pela disponibilidade por parte dos presidentes das empresas da BRP para receberem presidentes de pequenas e médias empresas para poderem guiá-los nos processos de internacionalização e partilhar experiências. “Os associados têm de dar de si para poderem ser interlocutores de PME e estarem duas ou três horas com elas”, diz Filipe Botton, num encontro com comunicação social para explicar o protocolo com a AICEP, reforçando a ideia dos CEO das grandes empresas “darem um pouco de si”, partilhando angústias, estratégias e “ajudar a fazer o caminho mais fácil”. Botton deu o seu próprio exemplo, lembrando que “a posição de líder é solitário” e, por isso, realça que gostaria de ter tido um CEO com experiência à sua disponibilidade para partilhar dúvidas antes da internacionalização da Logoplaste, em 1992, para Espanha, onde diz ter corrido, inicialmente, mal. Mas Filipe Botton deixa a garantia: “não é uma aula de um CEO a outro CEO. É uma partilha de experiências”.

A terceira ação passa por disponibilizar espaços dentro da empresa fora de Portugal para receber responsáveis de PME que estejam a ir para esses mercados no exterior. São espaços de co-work. Haverá 50 lugares em 20 países disponíveis por parte das grandes empresas. “As empresas portuguesas que se queiram globalizar podem ter acesso a instalação física de empresas que já lá estão por períodos de 3, 6, 8 meses ou um ano”.

Todas estas medidas pressupõem um trabalho de operacionalização por parte da AICEP que vai fazer o encontro de vontades (matching) entre os pedidos das PME e a disponibilidade das grandes empresas quer no segundo, quer no terceiro eixo. No primeiro, os estagiários têm de se candidatar ao Inov Contacto e depois serão encaminhados.

