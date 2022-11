Foi uma vitória suada, mas são três pontos e a liderança do grupo H do Mundial de futebol. A Seleção Portuguesa venceu o Gana por 3-2, esta quinta-feira à tarde, no Qatar, e está neste momento com dois pontos de vantagem face a Uruguai e Coreia do Sul. Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão marcaram os golos da equipa portuguesa. Veja as imagens mais marcantes do jogo na fotogaleria, clicando na imagem principal ao cimo do artigo.

