Há exatamente dez dias, num grande evento na sua mansão da Flórida, Donald Trump anunciou que ia candidatar-se pela terceira vez ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América. Esta sexta-feira, foi a vez de um dos seus ex-aliados revelar que também deseja chegar à Casa Branca: o rapper e empresário Kayne West (que adotou recentemente o nome Ye) também está na corrida para suceder a Joe Biden.

Foi na sua conta pessoal do Twitter que Kayne West divulgou as suas ambições presidenciais. Num vídeo de dois minutos acompanhado pela legenda #YE2024, o rapper começou por dizer que convidou, num encontro presencial entre os dois, Donald Trump para ser o seu vice-presidente. A reação do antigo Presidente? “Ficou perturbado”, contou o ex-marido de Kim Kardashian, que ressalvou, no entanto, que o “que mais apanhou Trump desprevenido” foi a “inteligência” de Ye.

“O Trump começou a gritar comigo, a dizer-me que eu ia perder. Isso alguma vez funcionou na História?”, lembrou Kayne West sobre este momento, tendo depois respondido ao ex-Presidente norte-americano: “Tem calma, Trump, estás a falar com o Ye”.

Outro dos momentos que o rapper relata no vídeo prende-se com o facto de Donald Trump, após uma troca de acusações, ter chamado “cabra” à ex-mulher do rapper. “Eu pensei: ela é a mãe dos meus filhos”. Esta atitude, para Kayne West, não está de acordo com “valores cristãos”. “Todos sabemos que os cristãos na América amam Trump e sabem que ele é um conservador. Vamos pedir-lhe que aja de acordo com a Bíblia.”

“Por é que não libertas [os manifestantes] do 6 de janeiro?”, perguntou também Kayne West a Donald Trump, tendo ficado sem resposta. “Eu fui ter com ele, como alguém que ama Trump, e disse-lhe: ‘Vai buscar as pessoas que os meios de comunicação sociais tentaram cancelar e disse para te afastares deles”, recomendou Ye ao ex-Presidente dos EUA.

No passado, Kayne West foi um dos apoiantes mais acérrimos de Donald Trump durante o seu mandato. “Amo este tipo”, chegou a dizer o rapper sobre o ex-Presidente dos Estados Unidos, que confidenciou que Ye lhe tinha dito que era o “maior herói” dele.

Na corrida presidencial, estão já o republicano Donald Trump e Kayne West, se bem que ainda não seja claro por que partido é que o rapper se vai candidatar. Joe Biden, o atual Presidente, deverá recandidatar-se, mas a decisão ainda não está fechada.