Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

É um mundo à parte, daqueles que não tem paralelo e até uma comparação pode ser exagerada. Por norma, no caminho até qualquer estádio em dia de jogos neste Mundial, a cabeça de qualquer um entra de forma automática no ritmo das cantigas, das cornetas, com um pouco mais de azar dos tambores. Nada de mal, antes pelo contrário, pelo menos ali consegue ter-se o real sentimento de futebol num Mundial que tem as suas partes meio artificiais. No caso dos japoneses, o ir para um encontro é apenas ir. Com bandeiras, com caras pintadas, com camisolas, com sorrisos para dar e vender, com fotografias em tudo o que mexe com aqueles telemóveis que só falta servirem cafés. Com tudo menos barulho. É realmente um mundo à parte, que anima um bocado apenas perto das entradas onde uma falange de apoio começa a gritar “Ni-ppon, Ni-ppon, Ni-ppon, Ni-ppon” e todos os outros reagem mas com o cuidado de não perturbar ninguém.

Não se pense que não puxam pela equipa, pelo contrário. Puxam, tinham uma bandeira gigante do país com centenas de assinaturas dos adeptos presentes, contavam com uma espécie de claque organizada centrada numa zona lateral como se de um peão à antiga se tratasse que marcava o ritmo para os restantes japoneses que estavam espalhados pelo estádio. No final, já se sabe, ajuda na recolha do lixo, confirmação de que tudo está como quando chegaram e aí sim a saída do recinto. Mais uma vez, um mundo à parte. E um mundo que de certa forma que se reflete na equipa, um projeto futebolístico de ordem e harmonia que conseguiu dar a volta depois da desvantagem frente à Alemanha e poderia dar um passo quase decisivo com a Costa Rica.

Do lado dos ticos, o número bem menor de adeptos no apoio à equipa em relação à partida com a Espanha mostrava bem aquilo que se sentia: um baque completo. O Mundial estava longe de acabar mas a forma como a equipa de Luis Suárez não conseguiu dar resposta no atropelo da Roja deixou marcas num conjunto que mantinha o fecho quase total à imprensa entre treinos e jogadores a falar à exceção das conferências obrigatórias pela FIFA (Bryan Ruíz abriu aí um furo e falou na zona mista do jogo com os espanhóis e pouco mais). Não havia muito para melhorar, era quase tudo. E com a questão do orgulho próprio pelo meio.

