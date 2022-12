Alemã de 72 anos desliga ventilador a paciente da cama ao lado por não querer barulho. Acabou detida

Na Alemanha uma mulher desligou o ventilador da paciente com quem partilhava o quarto, por não gostar do barulho do equipamento médico. Está acusada de tentativa de homicídio. A vítima sobreviveu.