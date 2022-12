Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre o Mundial

O onze com muitas mexidas apresentado esta sexta-feira por Fernando Santos na partida frente à Coreia tornou-se na terceira equipa titular mais jovem de Portugal em Mundiais, só superada por duas equipas de 66. As contas são divulgadas pelo Playmarkerstats.

A equipa titular da partida tem uma média de idades de 27,56 anos – o facto de jogadores mais jovens, como António Silva, estarem a fazer a estreia como titular neste jogo contribui para esta média. O jogador do Benfica é mesmo o mais novo de sempre a representar a Seleção numa fase final do Mundial, com 19 anos, 1 mês e 2 dias de idade.

O onze mais jovem apresentado por Portugal num Mundial de futebol aconteceu em 1966, perante a Inglaterra, com uma média de idades de 27,22 anos. No mesmo Mundial surge o segundo onze titular mais jovem, com 27,23 anos, num confronto com a União Soviética.

A quarta equipa mais jovem também pertence ao Mundial de 66, com uma média de idades de 27,62 anos.

Num passado “recente”, só em 2010 é que Portugal apresentou a quinta equipa mais jovem, frente à Espanha, com uma média de idades de 27,82 anos.

