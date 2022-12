Se existisse um “Quem quer ser milionário?” versão Campeonato do Mundo de futebol e a última pergunta fosse “Quem são os três jogadores que marcaram nos últimos três Mundiais?”, qual a probabilidade de responder “Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Xherdan Shaqiri” e com isso arrecadar o prémio final? A verdade é que o avançado da Suíça, adversário de Portugal nos oitavos de final do torneio do Qatar, partilha mesmo esse pódio com os astros português e argentino.

Este é o quarto Mundial de Shaqiri, que se estreou na maior competições de seleções de futebol em 2010, na África do Sul. Os primeiros golos surgiram quatro anos depois, no Brasil, quando marcou um hat-trick frente às Honduras. Em 2018, no Mundial da Rússia, marcou à Sérvia. Logo ele, que nasceu no Kosovo. No Qatar, voltou a marcar aos sérvios: é dele o primeiro golo da vitória suíça por 3-2 no último jogo do grupo G.

Com 111 internacionalizações e 27 golos, aquele que é conhecido como “Messi dos Andes” é uma das maiores estrelas dos helvéticos e, por isso, um jogador que todos queriam ouvir antes do jogo frente a Portugal, na terça-feira (19h00, de Lisboa), que decide quem segue para os “quartos” do Mundial. E há algo que o suíço tem a certeza: Cristiano Ronaldo, mesmo sem clube e a viver um momento profissional conturbado, está longe de estar acabado.

“Não se pode descartar Cristiano Ronaldo, ele é um dos melhores jogadores do mundo juntamente com o Messi”, disse aos jornalistas depois do treino deste domingo, reforçando os elogios: “Ele pode marcar a qualquer segundo, a qualquer minuto, tem experiência e todos sabem como é importante para Portugal e para a sua equipa.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.