Murganheira Espumante Chardonnay branco 2015

Távora-Varosa, Sociedade Agrícola e Comercial do Varosa, €20,60

Um espumante Chardonnay de excelência, plantado nas zonas mais altas e frescas da região de Távora-Varosa. O corpo generoso, a ótima acidez e a complexidade que apresenta, tornam-no ideal para acompanhar tanto entradas como pratos típicos do Natal português.

Vértice Cuvée Espumante Reserva branco

Douro, Caves Transmontanas, €14

De Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato, Viosinho, Códega e Touriga Francesa, este espumante não falha na hora de agradar a todos os presentes. Vibrante e puro nos aromas, é ideal para servir aos convidados que acabam de chegar.

Aliança Baga-Bairrada Espumante Reserva branco 2019

Bairrada, Aliança Vinhos de Portugal, €7,59

Feito de Baga, a casta rainha da Bairrada, este é um espumante branco de uvas tinhas, de perfil jovem e frutado, mas com toque de panificação que lhe dá algo mais. Perfeito para quem procura qualidade elevada por um excelente preço.

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2021

Vinho Verde Monção e Melgaço, Anselmo Mendes Vinhos, €15,90

Esta lista não estaria completa sem um Alvarinho de Anselmo Mendes, um mestre da casta e da sub-região de Monção e Melgaço. Um branco complexo e elegante, com imenso nervo, muito puro nas notas cítricas e de mineralidade.

Guru branco 2021

Douro, Wine&Soul, €39,90

Com origem em vinhas velhas com muitas castas misturadas, de cotas elevadas, este é um dos grandes brancos do nosso país, o que, a este preço, resulta numa excelente aposta. Para impressionar à mesa ou a solo, ou até como prenda, pois tem muito para crescer com tempo de guarda.

Pedra Cancela Vinha da Fidalga Encruzado branco 2021

Dão, Lusovini, €9,50

Um Encruzado da sua região-mãe, o Dão, que prima pela crocância e elegância em simultâneo, num conjunto de pendor bastante cítrico, preciso. Muito competente à mesa, um branco que demonstra toda a identidade da casta, autêntico.

Quinta do Gradil Viosinho branco 2019

Regional Lisboa, Quinta do Gradil, €10,48

Este branco de Viosinho é de perfil cheio, com imensa untuosidade que é cortada por uma grande acidez e por um lado vegetal, levemente exótico nas notas de gengibre, alperce e ananás, tudo muito expressivo e suculento. Relação qualidade-preço soberba.

Esporão Reserva branco 2021

Alentejo, Esporão, €17

Mais um vinho infalível no que toca à consensualidade, uma escolha óbvia quando falamos de brancos do Alentejo. Grande harmonia, ótima acidez num corpo cremoso, onde tudo está muito bem colocado, com fruta sumarenta e ótima frescura natural.

Luís Pato Vinhas Velhas branco 2019

Bairrada, Luís Pato, €10

Um lote puramente Bairradino, de Bical, Cercial e Sercialinho, provenientes de vinhas velhas. Mostra a elegância que já o caracteriza, seriedade aromática nas notas subtis de flores, fruta de caroço e toque cítrico.

Mamoré de Borba Touriga Nacional rosé 2021

Alentejo, Sovibor, €14,90

Para algo totalmente diferente, um rosé ambicioso, com estágio em barrica e em talha de barro. Bonito na cor leve que combina com os aromas e sabores delicados, com o floral e frutado típico da Touriga Nacional, e um lado bem interessante especiado e terroso dado pela talha. Um rosé para comida.

Quinta da Alameda Pinot Noir rosé 2021

Regional Terras do Dão, Alameda de Santar, €28,50

Ao nível dos rosés de topo, atualmente no mercado, surge esta novidade vinda do Dão. Pleno de classe e finesse, com excelente estrutura e intensidade de boca, é muito silvestre no nariz, mas sem exuberâncias fáceis. Perfeito à mesa, ou a solo durante uma conversa filosófica.

Cartuxa tinto 2018

Alentejo Évora, Fundação Eugénio de Almeida, €19,99

Um tinto de Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet e Castelão, com estágio em tonel e em barricas novas. Mais uma aposta segura, um vinho com imensa complexidade e profundidade aromática, com especiarias e muito bosque nas notas terrosas e silvestres, polido na boca. Um clássico alentejano.

Pintas Character tinto 2020

Douro, Wine&Soul, €25,90

Todo o carácter do terroir do Pintas, de vinhas velhas e com pisa em lagar. Um tinto de excelência cujo preço é de chorar (de alegria), dada a sua complexidade, presença, carisma e classe. Irresistível.

Ribeiro Santo Vinha da Neve tinto 2014

Dão, Magnum Carlos Lucas Vinhos, €37

Intensidade e afinação caracterizam este tinto do Dão, da zona de Carregal do Sal. O lote compõem-se de Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz e Tinto Cão, que resultam em balsâmicos e licorice, a par de cereja e ameixa negra. Fresco no final mentolado. Muita personalidade num vinho para gerar conversa.

Conde Vimioso Reserva tinto 2018

Regional Tejo, Falua, €14,99

O Tejo é região de excelentes vinhos, e a Falua é um dos produtores que melhor colhe o seu potencial. O Conde Vimioso Reserva mostra-se expressivo num aroma de personalidade forte, à base de bagas silvestres e ameixa negra, cacau e muita especiaria, com um lado interessante de grão de pólvora. Enorme capacidade de guarda, por isso bom para oferecer.

Quinta do Crasto Vinhas Velhas Reserva tinto 2019

Douro, Crasto, €30

“Velhas” é dizer pouco, pois estamos a falar de vinhas centenárias. Este tinto é uma referência incontornável no Douro, pelo perfil muito fiel à região, mas com grande personalidade própria, em simultâneo. Complexo nas especiarias e cacau, puro na fruta silvestre e super elegante, envolvente e longo.

Herdade do Rocim Amphora tinto 2020

Alentejo Vinho de Talha, Rocim, €15,50

Não podia faltar pelo menos um Vinho de Talha, sendo este Rocim Amphora um lote de Moreto, Tinta Grossa, Trincadeira e Aragonez, pleno de personalidade e aptidão gastronómica, pela seriedade e profundidade das notas de fruta negra e pimenta, num conjunto suave.

Quinta dos Termos Talhão da Serra Rufete Reserva tinto 2019

Beira Interior, Quinta dos Termos, €15

A casta Rufete é um autêntico cartão de visita da Beira Interior, muito interessante na cor aberta e na boa estrutura, quando bem tratada. É o caso deste Quinta dos Termos Talhão da Serra, que se mostra algo exótico nos fumados e vegetais, suportados por um lado silvestre e levemente terroso. Leve, mas com a tal estrutura e acidez que são perfeitas à mesa.

Pai Abel tinto 2016

Bairrada, Quinta das Bágeiras, €74

A edição de 2016 do Pai Abel tinto acaba de entrar no mercado. Com Baga, em maioria, e Touriga Nacional, é de um nível altíssimo, com tudo no sítio certo, músculo e finesse ao mesmo tempo, perfil de bosque invernal com a frescura de uma especiaria fina, grande tinto para beber à mesa ou, quem sabe, oferecer a um pai merecedor…

Quinta da Bacalhôa Cabernet Sauvignon tinto 2016

Regional Península de Setúbal, Bacalhôa Vinhos de Portugal, €19

Um Cabernet Sauvignon (com 10% de Merlot) de muito equilíbrio e boa colocação aromática, onde nada magoa, elegante e envolvente. Vegetal, sim, mas q.b., também bagas maceradas, chão de bosque e louro. Um tinto de enorme valor, a um preço justo.

CH by Chocapalha tinto 2018

Regional Lisboa, Casa Agrícola das Mimosas, €32

A Touriga Nacional destas vinhas velhas de Alenquer surge firme e contida no pendor vegetal seco e achocolatado, com fruta negra e especiarias. Sedoso e largo na boca, é “spicy” e muito bem proporcionado. Capaz de aguentar pratos intensos.

Quinta da Alorna Abafado 5 Anos Fernão Pires Licoroso

DoTejo, Quinta da Alorna, €13

A Fernão Pires já demonstrou várias vezes que, no Tejo, tem capacidade de fazer grandes vinhos licorosos ou doces. Este Abafado da Quinta da Alorna é mais um exemplo, de bonita cor âmbar, e nariz de frutos secos e mel fumado. Bem equilibrado na boca, tem secura a cortar o doce e é muito sedoso, perdurando no palato. Perfeito para sobremesas com notas semelhantes e para as rabanadas natalícias.

SVP 20 Anos

Moscatel de Setúbal, Sociedade Vinícola de Palmela, €75

Se a “praia” da família é o Moscatel de Setúbal, esta novidade da Sociedade Vinícola de Palmela não deixará ninguém indiferente. É um exemplar muito sério e com complexidade no conjunto, onde frutos secos encontram tabaco, num vinho persistente e intenso, convidativo.

Ferreira “Dona Antónia” 20 Anos

Vinho do Porto Tawny, Sogrape Vinhos, €40

Neste Tawny entram vinhos dos 15 aos 40 anos de idade, que resultam num vinho fino, elegante e nobre no envelhecimento. A frescura natural é proporcionada por notas de fruta cristalizada e casca de laranja, que estão aqui de mãos dadas com frutos secos. Belíssima relação preço-qualidade.

Warre’s Bottle Aged 2008

Vinho do Porto LBV, Symington Family Estates, €17,99

O Late Bottled Vintage da Warre’s destaca-se na sua categoria e segmento de preço, por ser vendido com mais tempo de garrafa, o que lhe confere imenso valor acrescentado. É de perfil nervoso e vivo, denotando capacidade de guarda mas muito atrativo para beber agora, com especiarias e fruta em calda intensas e sedutoras. O preço que apresenta é irresistível para o que oferece no copo.

Mariana Lopes nasceu em 1991 e cresceu no meio de garrafas, provas e conversas de vinho. Começou por estudar Direito, mas acabou no Jornalismo, e hoje cruza a paixão pela escrita e pelo mundo vitivinícola sob o rótulo de WineMariana.