A cadeia de supermercados Mercadona está a partir desta quinta-feira em Lisboa. A empresa espanhola abriu uma nova localização em Oeiras, no Taguspark. Trata-se do 39.º supermercado Mercadona em Portugal, e a 10.ª (e última) localização com abertura prevista para este ano.

Em comunicado, a cadeia de supermercados refere que a nova localização “gerou cerca de 100 novos postos de trabalho”. O presidente da Câmara de Oeiras, realçou que a inauguração se trata “de um investimento que contribui para a dinâmica da atividade económica do concelho”. Isaltino Morais elogiou ainda “a obra realizada no espaço envolvente à loja que nos dá uma sensação de desafogo, traz mais conforto e valoriza o espaço urbano”.

A abertura da loja em Oeiras é a última prevista no plano de expansão da Mercadona para 2022, que contemplava a abertura de mais 10 lojas em 5 novos distritos: Santarém, Setúbal, Viseu, Leiria e Lisboa.

A expansão da cadeia de supermercados não deverá ficar por aqui. Uma consulta na página de emprego do Mercadona na internet revela que a empresa já está a recrutar para as próximas aberturas, em locais como Marco de Canaveses, Sintra ou Vila Franca de Xira.

A cadeia espanhola encontra-se em território português desde 2019, altura em que abriu a sua primeira localização em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Segundo os dados mais recentes, o grupo emprega cerca de 2.500 trabalhadores; em 2021, registou um volume de vendas de 415 milhões de euros e alcançou uma quota de mercado em Portugal de 3%.