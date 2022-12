Os líderes europeus falharam, esta quinta-feira, um acordo sobre o mecanismo de correção do preço do gás. Segundo o primeiro-ministro, António Costa, que falou à saída do encontro, o último do ano que teve lugar em Bruxelas, foi dado um “mandato expresso aos responsáveis pela Energia para que no próximo conselho europeu de ministro da energia, que terá lugar no próximo dia 19, concluam o acordo sobre o mecanismo de correção do preço do gás”.

O primeiro-ministro revelou que foi alcançado um acordo sobre o mecanismo de compras conjuntas e também recebeu o aval dos líderes europeus a simplificação do licenciamento dos equipamentos para as renováveis. Só a correção do preço do gás ficou pelo caminho.

Segundo o Político, o bloqueio vem dos Estados Unidos. A norte-americana Intercontinental Exchange (ICE), que gere o índice TTF, que serve de referência à Europa e opera nos Países Baixos, ameaçou tirar o TTF deste mercado caso o teto avance.

“Nós e Espanha sublinhámos que, independentemente do acordo sobre a correção do preço do gás, é necessário renovar a solução ibérica, que tem funcionado bem, não tem distorcido o mercado e tem permitido às empresas terem preços mais competitivos do que os praticados no mercado internacional”, sublinhou António Costa. “É um bom mecanismo que impede que a subida do preço do gás tenha correspondência no preço da eletricidade”, resumiu. O mecanismo está vigente até maio, mas Portugal e Espanha querem que seja renovado.