O número de mortes em Portugal diminuiu 2,5% em novembro, face ao mesmo mês do ano passado, indicam estatísticas divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mês passado, o INE registou 10.150 óbitos, mais 632 do que em outubro, mas menos 255 do que em novembro de 2021.

“De janeiro a novembro de 2022, registaram-se 112.452 óbitos, menos 1.261 do que no período homólogo de 2021 (-1,1%)”, lê-se na informação publicada esta sexta-feira.

De acordo com o INE, em novembro de 2022 o número de mortes devido a Covid-19 representou 2,2% do total, tendo-se verificado 225 óbitos por este motivo, mais sete do que em outubro.

Comparando com o mês de novembro de 2021, registou-se uma redução de 78 óbitos devido à Covid-19.

Sobre os nascimentos, o INE assinalou em outubro de 2022 um total de 7.304 nados-vivos, o que corresponde a um aumento de 6,8% face a outubro de 2021 (6.840).

“O número total de nados-vivos registado nos primeiros dez meses de 2022 (69.031) foi superior ao verificado no mesmo período de 2021 (66.304), representando mais 2.727 nados-vivos (+4,1%)”, destacou o INE.

Assim, em outubro de 2022, o saldo natural da população foi -2.190, “desagravando-se ligeiramente” em relação ao do mês homólogo de 2021, quando se situou em -2.531.

Nos primeiros dez meses de 2022, o valor acumulado do saldo natural foi -33.046, apresentando igualmente um desagravamento relativamente ao valor observado no mesmo período de 2021 (-36.888).

Em outubro de 2022, celebraram-se 3.645 casamentos, mais 10,2% do que em outubro de 2021 (mais 336 casamentos).

Nos primeiros dez meses de 2022, realizaram-se 32.675 casamentos, mais 7.356 (+29,1%) do que no período homólogo de 2021.