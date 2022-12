“Devia afastar-me da liderança do Twitter? Vou respeitar os resultados desta sondagem.” A pergunta — e a promessa — foram lançadas na noite de domingo pelo próprio CEO da rede social. Elon Musk quer saber a opinião dos seus seguidores sobre o futuro do Twitter e sobre a sua própria permanência na liderança da empresa. Meia hora depois de lançado o desafio, a maioria das respostas ia no sentido de que, sim, Musk deve sair.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Num segundo tweet, já depois de lançada a questão na rede social, Musk deixava aquilo que parecia ser um aviso: “Como diz o ditado, cuidado com o que desejas, porque podes mesmo recebê-lo.” Segundo confirmou o Observador, com uma ligeira diferença face aos que defendem a permanência do milionário à frente da empresa, a maioria dos utilizadores do Twitter que participaram na sondagem lançada por Musk defende a sua saída do lugar.

Uma consulta feita poucos minutos antes da meia-noite deste domingo mostrava que 56,2% dos participantes na sondagem votaram “Sim”, defendendo o afastamento de Musk das suas atuais funções. Com 43,8% dos votos surgia a opção “Não”, o grupo de votantes que querem continuar a ver o CEO do Twitter aos comandos da rede social.

Logo após ter lançado a sondagem, Musk partilhou um tweet em que garante que, “daqui em diante, haverá uma votação para a introdução de profundas alterações na política” de utilização desta rede social. “As minhas desculpas. Não voltará a acontecer.”

A sondagem e as referências de Elon Musk às alterações nas regras de utilização da rede social surgem num contexto muito particular: nos últimos dias, vários jornalistas e meios de comunicação de relevo internacionais viram as respetivas contas serem banidas pela empresa (uma decisão que, entretanto, a empresa já fez saber que ia reverter) e de a União Europeia sinalizar a possibilidade de avançar com sanções contra a rede social. A suspensão aplicada a jornalistas, jornais e estações de televisão — como a CNN ou o New York Times, só para citar dois exemplos — decorre do facto de alguns dos jornalistas terem escrito recentemente sobre a decisão do multimilionário de banir contas que rastreavam as localizações de terceiros, mesmo que com base em informação pública.

Ella Irwin, chefe de segurança e confiança do Twitter, sugeriu ao The Verge que estas contas colocavam outros utilizadores da rede social “em risco” e Musk entrou no debate para argumentar que as contas visadas pela suepensão estariam envolvidas em “doxxing” — ou seja, estariam a publicar dados privados de terceiros. Consequência: uma suspensão de sete dias, mas só para alguns; outros terão mesmo recebido a informação de que estavam banidos permanentemente do Twitter.

No meio de um turbilhão de reações e críticas à suspensão de jornalistas, Musk lançou também uma sondagem. Nesse caso, perguntava aos seguidores durante quanto tempo as contas sancionadas deveriam estar suspensas. Um exercício semelhante, por sua vez, ao que já tinha feito quando decidiu desbloquear as contas que estavam suspensas antes de comprar o Twitter.

A sondagem agora lançada — em que poderá estar em causa a sua própria continuidade à frente do Twitter — termina por volta do meio dia desta segunda-feira.