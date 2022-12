Já é possível encomendar o EQE com a carroçaria SUV em Portugal, mercado onde o mais recente elemento da família eléctrica da Mercedes é comercializado por valores a partir de 91.950€, a que corresponde a versão de acesso à gama, a EQE 350+, equipada com um motor eléctrico no eixo traseiro de 215 kW/292 cv de potência e 565 Nm de binário, o qual é alimentado por uma bateria de 90,6 kWh de capacidade útil que lhe permite homologar, em WLTP, uma autonomia de 590 km entre visitas ao posto de carregamento.

Esse acumulador é transversal a toda a gama do EQE SUV, agrupando 360 células tipo bolsa em 10 módulos. A bateria funciona a 400V e aceita recargas em corrente contínua com até 170 kW de potência. Nessas condições, a marca anuncia que recarrega a energia necessária para percorrer 220 km em apenas 15 minutos. Em corrente contínua, com o carregador de bordo instalado de série, o EQE SUV admite até 11 kW, levando sensivelmente 8 horas para atingir uma carga completa.

O interior do EQE SUV 22 fotos

A versão intermédia, com uma autonomia de 547 km, está disponível por valores a partir de 103.600€. Trata-se do EQE SUV 500 4Matic que, como o nome indica, usufrui de tracção integral, montando dois motores que totalizam uma potência combinada de 300 kW/408 cv e 858 Nm de torque.

A versão mais potente e com um comportamento mais desportivo tem a chancela da AMG, a autonomia mais acanhada do trio (431 km) e o consumo mais elevado (22,8 kWh/100 km). O EQE SUV 43 4Matic passa às quatro rodas 350 kW/476 cv e o mesmo binário do 500 4Matic, sendo que esta versão de topo está à venda por cerca de 130.000€ (especificamente 129.900€).

O SUV da estrela que se destina a concorrer com modelos como o BMW iX e o Audi Q8 e-tron, por ter dimensões similares (4,863 m de comprimento; 1,940 m de largura; 1,686 m de altura), está equipado de série, segundo a marca, com bomba de calor e tecnologias de assistência à condução que incluem o sistema de manutenção na faixa de rodagem, cruise control adaptativo e o avisador de ângulo-morto. Há que contar ainda com puxadores das portas embutidos, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e display central OLED de 12,8 polegadas, câmara de marcha-atrás e pré-instalação para a transferência de chave digital.