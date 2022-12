É uma tradição de Natal, mas ficou interrompida em 2021, ano em que foi a ginjinha a ir até ao Palácio de Belém por causa da Covid-19 e de uma cirurgia do Presidente da República. Agora, praticamente virada a página da pandemia, o Presidente da República retomou a ida ao Barreiro, na véspera de Natal, para cumprir a tradição. Mal chegou, foi ‘engolido’ por uma multidão, com vários pedidos de selfies. É, para Marcelo Rebelo de Sousa, um regresso à normalidade. E é a sondagem que vale? “O povo é que sabe”, diz.

“É ótimo, é a sensação de que passou a pandemia, acabou o confinamento, não tenho de receber a ginjinha lá no Palácio de Belém, nem tenho de vir aqui a correr a uma hora incrível com tudo fechado para beber às tantas da manhã. É outra vez a sensação de outra liberdade“, disse, Marcelo Rebelo de Sousa, questionado pelos jornalistas.

No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa não cumpriu a tradição, não só por ter sido submetido, dias antes, a uma cirurgia, mas também por causa da pandemia. Em alternativa, foi a ginjinha ter com o Presidente, ao Palácio de Belém, pelas mãos do vice-presidente da Câmara do Barreiro, Rui Braga, e de Gilda Delgado, em representação da Tasca da Galega.

Agora, num regresso à normalidade, Marcelo voltou ao Barreiro e já se sente um “embaixador” da ginjinha do Barreiro, que virou tradição após uma promessa eleitoral. “Eu fui adotado pelo Barreiro e pela ginjinha, até ao fim da minha vida virei cá todos os anos“, promete Marcelo, que diz que vai brindar à “paz na Ucrânia”.

O chefe de Estado foi recebido por uma multidão mal chegou ao local. É esta a sondagem que interessa? “Não sei, não vivo em função de sondagens, às vezes são boas outras más, desta vez são as duas muito boas, pode ser que daqui a um meio ano, um ano, sejam más”, atirou. A última sondagem sobre o Presidente, divulgada pela SIC e pelo Expresso, revela que a maioria dos inquiridos (71%) se diz “muito satisfeita” ou “algo satisfeita” com a atuação do Chefe de Estado. “O povo é que sabe”, conclui Marcelo.