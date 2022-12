O regresso do Liverpool à competição depois do Mundial do Qatar não foi o mais alegre, com a equipa de Jürgen Klopp a falhar desde logo a revalidação da conquista da Taça da Liga inglesa ao cair com o Manchester City nos oitavos de final da competição. Esta segunda-feira, logo após o Natal e no típico Boxing Day, os reds visitavam o Aston Villa e reiniciavam uma temporada onde o grande objetivo interno já ia pouco além do apuramento para a Liga dos Campeões.

O Liverpool voltava à Premier League no 6.º lugar da classificação — ou seja, fora da zona de acesso às competições europeias. Os reds entravam em campo já depois de o Tottenham ter empatado e o Brighton ter vencido, ou seja, precisavam de ganhar para garantir uma aproximação à 5.ª posição do Manchester United e pressionar desde já os red devils, que só defrontam o Nottingham Forest esta terça-feira.

