A inflação terminou o ano nos 9,6%, registada em dezembro. Segundo a estimativa rápida do INE, em dezembro os preços subiram 9,6%, ainda assim a um ritmo menor do que no mês anterior, em que se tinha ficado nos 9,9%.

A inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 7,3%, a taxa mais elevada desde dezembro de 1993.

A taxa dos produtos energéticos terá diminuído para 20,9% e a dos produtos alimentares não transformados abrandou para uma subida de 17,6% (18,4% em novembro). Mas os produtos alimentares transformados estão a acelerar, com uma subida de 17,5% (16,8% no mês precedente).

Segundo dados do INE, a variação média do ano deverá ser de 7,8%, que é a anual.

O índice harmonizado, que conta para comparação estatística internacional, registou uma variação de 9,8% em dezembro, o que compara com os 10,2% de novembro.

Esta é a estimativa rápida, devendo os dados ser confirmados pelo INE no próximo dia 11 de janeiro.