Damar Hamlin, jogador dos Buffalo Bills de 24 anos, está em estado grave depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no jogo contra os Cincinnati Bengals. Nas últimas horas são várias as homenagens e pedidos pela saúde do jogador, cujo estado crítico está a gerar uma onda de consternação nos Estados Unidos.

O incidente aconteceu logo no primeiro período do jogo, depois de Hamlin ter chocado violentamente com Tee Higgins. Nas imagens, é possível ver que o jogador ainda se levanta depois de embater no adversário, mas cai — quase de imediato — inanimado para trás.

NFL player Damar Hamlin of the Buffalo Bills has a cardiac arrest on the pitch. He is in critical condition. Nothing to see, move along…???????????? pic.twitter.com/ut975oDwLf — David Vance (@DVATW) January 3, 2023

A equipa de Damar Hamlin, os Buffalo Bills, confirmou que o jogador sofreu uma paragem cardíaca e que foi reanimado “no campo e transferido para o UC Medical Center” para mais exames e tratamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Está sedado e num estado considerado crítico”, acrescenta ainda a equipa numa publicação no Twitter.

Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following a hit in our game versus the Bengals. His heartbeat was restored on the field and he was transferred to the UC Medical Center for further testing and treatment. He is currently sedated and listed in critical condition. — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023

Nos minutos que se seguiram à retirada do jogador de campo, em ambulância, os colegas de equipa ajoelharam-se num círculo à volta do local onde Damlin caiu inanimado. O jogo, que tinha sido temporariamente suspenso, foi pouco tempo depois adiado para data ainda a definir.