O som da marreta é grave. Ouve-se com insistência, uma e outra vez, enquanto a marreta esmaga a cabeça de Yevgeny Nuzhin. O vídeo, que mostra toda a execução do russo, foi publicado no Telegram pelo Grey Zone, site ligado ao Grupo Wagner, o batalhão de mercenários que atua do lado russo na guerra da Ucrânia. “Punição de um traidor” é como a execução é apresentada.

Yevgeny Nuzhin estava detido numa prisão russa. Tal como muitos outros prisioneiros foi recrutado pelo Grupo Wagner para ir para a frente da batalha. Quando se alistou, Yevgeny já sabia o que pretendia fazer: entregar-se às forças ucranianas e, se possível, lutar contra o exército russo. O próprio contou a sua história durante uma entrevista a um órgão de comunicação social ucraniano.

No vídeo publicado no Telegram essa parte da sua história é relembrada, com imagens de Yevgeny Nuzhin a falar com a jornalista ucraniana. Nessa entrevista, conta como os prisioneiros estão a ser mobilizados para o exército russo e de como ele próprio estava disponível para se juntar às forças ucranianas.

A seguir, o mesmo homem aparece vestido com um uniforme militar ucraniano. A sua cabeça está colada a uma bigorna que parece feita de pedra. Está vivo e diz as suas últimas palavras. “Chamo-me Yevgeny Nuzhin, e nasci em 1967.” A seguir, segundo os relatos dos jornais Pravda Ucrânia e Meduza, afirma que a 4 de setembro foi para a Ucrânia lutar contra os russos. A seguir, a marreta cai sobre a sua cabeça. Várias vezes. O vídeo termina.

Yevgeny Prigozhin, o magnata russo que criou o Grupo Wagner, reagiu ao vídeo também no Telegram: “Um excelente trabalho de diretor.” Prigozhin, que tem ganhado cada vez mais notoriedade entre a elite do Kremlin, escreve ainda que no vídeo “fica claro que Nuzhin não encontrou a felicidade”.

A imprensa ucraniana não detalha como é que o prisioneiro regressou às mãos do Grupo Wagner, mas assume que pode ter acontecido durante uma troca de prisioneiros de guerra.

Pena de 24 anos por matar um homem

Na entrevista que deu à imprensa ucraniana, Yevgeny Prigozhin conta que foi detido em 1999 depois de ter matado um homem a tiro. À sua pena somaram-se mais 4 anos, depois de ter tentado escapar. Foi durante uma visita de Prigozhin à cadeia onde estava que decidiu juntar-se ao Grupo Wagner, já que lhe prometeram perdão de pena.

Depois de fazer treino militar em Lugansk, entre agosto e setembro passado, acabou por ir para a frente, segundo contou. Os prisioneiros eram “carne para canhão”: se não cumprissem o que era esperado de si “eram anulados”, ou seja, executados, contou Nuzhin.

A 4 de setembro Yevgeny Nuzhin rendeu-se. Queria lutar pela Ucrânia. “Porque não foi a Ucrânia que atacou a Rússia. E Putin atacou a Ucrânia. E os meus familiares moram aqui. O meu tio está na região de Ivano-Frankivsk e a minha irmã está em Lvov.”

O que aconteceu depois não é certo. No vídeo que termina com a frase “liquidado”, Nuzhin descreve as últimas recordações: “Estava a andar pela rua em Kiev quando recebi um golpe na cabeça, e perdi a consciência. Acordei neste porão, onde me disseram que seria julgado.” Na mensagem que acompanha a execução lê-se que “o traidor recebeu a tradicional punição wagneriana”.