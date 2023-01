Perceber exatamente quais as responsabilidades de Pedro Nuno Santos e Fernando Medina no caso Alexandra Reis, analisar a gestão da TAP desde que é pública e escrutinar as remunerações pagas pela empresa. São estes os principais objetos da comissão de inquérito que o Bloco de Esquerda quer fazer aprovar, no Parlamento, relativamente à gestão da TAP, e que para já tem uma promessa de apoio por parte do PSD.

É, ainda assim, um apoio condicionado: o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, disse esta sexta-feira no Parlamento que o partido “viabilizará” as propostas de comissão de inquérito (devem avançar pelo menos pedidos do Bloco e do Chega), mas especificou que para já votará favoravelmente as propostas e que, se estas forem rejeitadas pelo PS, vai “ponderar” avançar com um pedido potestativo, que tornaria a realização da comissão obrigatória. Ou seja: a realização das comissões de inquérito sobre esta questão continua a não estar garantida.

No Parlamento, o líder da bancada bloquista, Pedro Filipe Soares, explicou os fundamentos da proposta do Bloco. Por um lado, lembrando que enquanto acionista maioritário da TAP o Estado tinha “primazia absoluta” na definição da política de remunerações da empresa. Por outro, acrescentando que, no caso de Alexandra Reis, é “factualmente errado” pensar que poderia não estar ao abrigo do estatuto dos gestores públicos, lembrando que houve gestores em períodos anteriores que dizem ter saído da empresa precisamente graças a não quererem ficar sujeitos às obrigações decorrentes do estatuto. “Havia a obrigação de perceber que Alexandra Reis deveria estar debaixo do estatuto de gestor público”, defendeu.

Além disso, o Bloco critica o Executivo por manter “um regime de privilégio que excluía a TAP de critérios de limites no pagamento de salários”, além de ter reconduzido Alexandra Reis na administração da TAP já quando a empresa era totalmente pública — e sem decidir, nessa altura, “alterar os vencimentos”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.