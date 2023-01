Os aparelhos voadores pouco ou nada têm a ver com os automóveis, mas felizmente Carlos Tavares, o português que desempenha o papel de CEO do Grupo Stellantis, não vê o mundo desta forma. Para ele, que dirige um colosso com 14 marcas de um lado e do outro do oceano Atlântico, tudo são oportunidades, sobretudo porque os táxis voadores têm as suas raízes na indústria aeronáutica. Daí que a Stellantis tenha anunciado um investimento de milhões na Archer.

Desde 2020 que a Stellantis está em negociações com esta startup, visando o negócio dos carros voadores. Especialmente no sub-segmento dos táxis com asas, que possam deslocar-se rapidamente dentro das grandes cidades, onde o trânsito complexo e, muitas vezes, a passo de caracol torna qualquer deslocação de automóvel num longo tormento.

A Archer foi fundada em finais de 2018 com o objectivo de conceber e produzir aparelhos voadores eVTOL (electric vertical takeoff and landing), na essência aviões eléctricos de pequenas dimensões, capazes de transportar dois ou quatro adultos e de descolar e aterrar verticalmente. Em meados de 2021, a Archer demonstrou que o seu projecto tinha asas para voar, através de um protótipo funcional que pode ver nos vídeos em baixo e que recebeu da Federal Aviation Administration (FAA), o regulador norte-americano, autorização para voar em Dezembro desse ano.

Além da demonstração chamar a atenção de muitos investidores, acordou igualmente o interesse de muitas empresas do sector dos transportes. A começar pela companhia de aviação United Airlines, que tratou de encomendar 200 unidades do eVTOL da Archer, negócio que levou a empresa a transferir de imediato 10 milhões de dólares. Em Novembro de 2022, a Archer apresentou o Midnight, a versão definitiva do eVTOL que pretende produzir em série e lançar no mercado.

Apesar de existirem várias empresas no mercado a desenvolver esta tecnologia, a Stellantis reconheceu o potencial superior do projecto da Archer. Daí que se tenha comprometido a fornecer toda a tecnologia e experiência necessárias à produção das aeronaves, o que implica o domínio de materiais ligeiros e técnicas de fabrico avançadas. Simultaneamente, o grupo liderado por Carlos Tavares injectará 150 milhões no capital accionista da startup, prometendo ainda incrementar a sua participação na empresa, adquirindo mais títulos em bolsa, de forma a tornar-se um accionista de referência.

O Archer Midnight é um eVTOL com 12 rotores orientáveis, que estão em posição vertical no momento da descolagem e aterragem, para depois se orientarem progressivamente para uma posição horizontal, situação em que atingem a velocidade máxima em relação ao terreno. Consegue transportar uma carga de 454 kg, cerca de quatro passageiros e um piloto, para depois poder percorrer até 161 km, a uma velocidade máxima de 160 km/h. Contudo, o objectivo prioritário do Midnight é assegurar deslocações rápidas em distâncias de até 32 km, com possibilidade de recarregar a energia gasta na última viagem durante somente 10 minutos.