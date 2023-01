A presidente executiva da TAP deverá ser ouvida na comissão parlamentar de economia e obras públicas no dia 18 de janeiro de manhã. A audição foi requerida a título potestativo pelo Chega depois de o PS ter rejeitado na semana passada a maioria dos pedidos de audição feitos pelos partidos da oposição sobre o caso da indemnização a Alexandra Reis. A exceção foi Fernando Medina, ministro das Finanças, que prestou esclarecimentos na sexta-feira passada.

Christine Ourmières-Widener tem estado em silêncio desde que rebentou a polémica sobre a saída negociada da ex-administradora da TAP que foi nomeada e exonerada do cargo de secretária de Estado do Tesouro. A sua audição realiza-se quando já se sabe que vai avançar uma comissão parlamentar de inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda que irá centrar-se neste caso e nas remunerações dos administradores, mas também na gestão pública da TAP entre 2020 e 2022.

Esta quarta-feira no debate parlamentar, António Costa censurou a ex-administradora da TAP, considerando que Alexandra Reis tinha violado o estatuto do gestor público ao não ter devolvido uma parte da indemnização de 500 mil euros paga pela transportadora quando foi nomeada presidente de outra empresa pública, a NAV. No entanto, o primeiro-ministro foi mais conciliador com a administração da TAP, remetendo a sua avaliação para os resultados da empresa e a validade jurídica do processo de negociação com Alexandra Reis para a auditoria pedida à Inspeção-Geral de Finanças.