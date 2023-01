Apenas seis meses depois do lançamento do telescópio espacial James Webb, a NASA já prepara a próxima era da exploração espacial. O projeto já tem nome – Habitable Worlds Observatory (HWO; em português, Observatório de Mundos Habitáveis) e promete dar um novo impulso à busca por sinais de vida extraterrestre, procurando por sinais de vida em planetas parecidos com a Terra.

O novo telescópio ainda está longe de ver a luz do dia: o orçamento não está finalizado e não há uma data de lançamento concreta (ainda que a agência espacial estime uma janela de lançamento algures na década de 2040). Em todo o caso, as possibilidades do HWO entusiasmam a comunidade científica, até porque o pouco tempo de serviço do James Webb já contribuiu para mudar radicalmente o conhecimento científico do Universo. “Estou muito, muito excitado por o ver a acontecer”, disse John O’Meara, cientista chefe do Observatório de Keck, no Havai, sobre o novo projeto da NASA.

O anúncio ficou a cargo de Mark Clampion, diretor da divisão de astrofísica da agência espacial norte-americana. Tal como o James Webb, o HWO ficará situado no ponto L2, a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, e uma das regiões em que a força gravitacional do Sol e o nosso planeta se equilibram, permitindo que os telescópios se movam em função dos dois corpos celestes.

A grande vantagem do HWO estará na sua adaptabilidade e capacidade de ser renovado com partes mais avançadas ao longo dos anos, estendendo o seu período de operacionalidade para lá, por exemplo, dos dez anos previstos para o James Webb, ainda que as estimativas sejam fluídas – o telescópio Hubble, por exemplo, com uma duração prevista de cerca de quinze anos, acabou por durar mais de trinta.

No entanto, não será preciso esperar décadas pelo lançamento do próximo telescópio espacial da NASA: em 2027, a agência deverá lançar o telescópio espacial Roman, um observatório de pesquisa pensado para recolher informação sobre energia negra (uma força misteriosa sobre o qual muito pouco se sabe, mas que se pensa estar na origem da expansão acelerada do Universo) e exoplanetas (planetas fora do Sistema Solar).