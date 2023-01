Uma juíza do Tribunal da Amadora aceitou a recomendação de uma procuradora do Ministério Público que propôs, num caso de violência doméstica em que foi dado como provado o crime de ofensa à integridade física, que o processo fosse suspenso, ficando o agressor obrigado a levar a vítima em “passeios lúdicos”.

O caso foi revelado esta sexta-feira pelo Correio da Manhã, que cita o processo e avança que durante o período de “suspensão provisória do processo”, de cinco meses, o agressor terá de “realizar, com a concordância da ofendida, jantar e passeio lúdico com a ofendida, entre outros, concertos, espetáculos, revista, teatro”.

Considerado por uma magistrada da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica do Núcleo de Ação Penal de Sintra como um crime de ofensa à integridade física, de “ilicitude mediana”, o caso remonta a fevereiro de 2022.

A vítima terá sido agredida pelo companheiro ao chegar a casa, na madrugada do dia 26 desse mês, com “chapadas” e “pontapés”, tendo-lhe sido também apertado o pescoço. Na esquadra em que apresentou queixa e fez prova dos hematomas alegadamente resultantes da agressão, a vítima queixou-se ainda de ter ficado com falta de ar, por causa do alegado estrangulamento.

Agora, cerca de um ano depois, vai começar a contar o prazo de cinco meses aprovado por uma juíza do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, juízo de Instrução Criminal da Amadora, para que, voluntariamente, saia, passeie e vá a espetáculos com o companheiro.

Presume-se que os “passeios lúdicos” serão feitos a expensas dele — do processo consta ainda a informação de que o agressor terá de fazer prova nos autos do cumprimento da “sanção”, com “cópia dos respetivos bilhetes eletrónicos ou outros e faturas de restaurante”.

Ainda de acordo com a citação do processo feita pelo Correio da Manhã, o homem, que “tem antecedentes criminais por crimes de diferente natureza” ao de ofensa à integridade física, fica ainda obrigado a entregar 200 euros a uma instituição de solidariedade social da Amadora e outros 102 euros ao “Estado Português – Fundo de Modernização”.

Se não cumprir, o agressor será então acusado do “ilícito criminal de ofensa à integridade física”, punível com pena de prisão até três anos.