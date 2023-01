Começa esta manhã o congresso que vai definir quem comandará os destinos da Iniciativa Liberal daqui para a frente. No Centro de Congressos de Lisboa, os delegados do partido reúnem-se este sábado e domingo para se despedirem de Cotrim Figueiredo e elegerem o seu sucessor ou sucessora, numa corrida que se espera renhida entre Carla Castro, Rui Rocha e José Cardoso.

