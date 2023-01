O Boavista e o Desportivo de Chaves empataram esta segunda-feira 1-1, no jogo de encerramento da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambas as equipas a falharem o regresso aos triunfos no campeonato.

No Estádio do Bessa, no Porto, o avançado gambiano Yusupha, aos 27 minutos, adiantou a equipa da casa no marcador, mas os transmontanos conseguiram chegar ao empate aos 88, com um tento do brasileiro Jô Batista.

Com este resultado, o Boavista, que somou o segundo jogo consecutivo sem vencer no campeonato, está no 11.º lugar, com 21 pontos e menos um jogo, enquanto o Desportivo de Chaves, que não vence há quatro jogos na I Liga, é oitavo, com 22.