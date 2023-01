O Bloco de Esquerda quer que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) se apresente para uma audição com caráter de urgência no Parlamento, para prestar contas sobre as suspeitas de fraude fiscal que estão a ser investigadas pelo Ministério Público (MP).

A carta emitida esta terça-feira, 24 de janeiro, pede que Fernando Gomes apresente explicações sobre a forma como a FPF pagou os salários a Fernando Santos e à equipa técnica da seleção nacional de futebol masculino depois de, em setembro de 2014, ter celebrado um contrato de prestação de serviços com a Femacosa. Por esses serviços, eram pagos 70 mil euros à empresa, que transferia 25% para os adjuntos e pagava 5 mil euros por mês ao selecionador e ao sócio-gerente.

A Autoridade Tributária concluiu que essa forma de pagamento esteve na origem da liquidação de 4,5 milhões de euros de impostos e considerou que, com este esquema, o selecionador português terá fugido ao pagamento de valores de IRS mais altos, bem como de contribuições para a Segurança Social.

Segundo o documento, a propósito da contratação de Fernando Martinez para o lugar de Fernando Santos, a FPF “até ao momento, não revelou quanto vai pagar ao novo selecionador e recusa-se a explicar que tipo de contrato vai celebrar com a equipa técnica do treinador espanhol: se continua a querer contratar tudo em pacote, a uma empresa que coordena a equipa técnica, ou se celebrará contratos individuais”.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda justifica esta audiência com “o caráter de utilidade pública” da FPF, bem como a importância da modalidade desportiva, que impõem “uma obrigação de transparência e rigor”.

A carta assinada por Mariana Mortágua dirige-se ao deputado Filipe Neto Brandão, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças.