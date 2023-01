Em atualização

Uma pessoa morreu e pelo menos quatro ficaram feridas num ataque a várias igrejas no município de Algeciras, no sul de Espanha, avançou o jornal El País.

Fontes próximas do Ministério do Interior revelaram ao jornal espanhol que um indivíduo levou a cabo um ataque com recurso a uma faca naquela região. O homem dirigiu-se a pelo menos duas igrejas no centro de Algeciras e, com gritos de “Alá”, atacou várias pessoas, avançou a imprensa. A Polícia Nacional espanhola já deteve o atacante.

As autoridades iniciaram uma investigação, mas para já não é possível determinar a natureza do ataque. No entanto, fontes do Ministério Público disseram ao El País que a Procuradoria do Tribunal Nacional assumiu o caso como um possível ato terrorista.

O presidente da câmara de Andaluzia, Manuel Moreno já reagiu às notícias. “[É uma situação] terrível, devastadora”, afirmou, acrescentando que a vítima mortal é um sacristão. Há pelo menos uma outra vítima em estado grave.

Terrible y desgarrador. Han asesinado a un sacristán y han herido, al menos, a otro sacerdote en un ataque que se ha producido en Algeciras. Prudencia, se están investigando los hechos. Condeno enérgicamente el crimen. La intolerancia nunca tendrá cabida en nuestra sociedad. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 25, 2023