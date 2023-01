Pelo menos três pessoas morreram esta terça-feira num tiroteio no estado americano de Washington, uma nova tragédia após dois assassinatos em massa na Califórnia nos últimos três dias, segundo disse a política.

Este novo drama aconteceu por volta das 3h30 locais (11h30 em Lisboa) perto de uma mercearia em Yakima, uma cidade com cerca de 97.000 habitantes, a duas horas de carro de Seattle, segundo o chefe da polícia local.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

À imprensa, o oficial Matt Murray disse que no local os agentes “encontraram três pessoas mortas”. “Pareceu surgir do nada, não havia conflito aparente entre as pessoas”, disse Murray.

Segundo os testemunhos no local, o homem entrou no supermercado e começou a atirar. “Depois ele saiu da loja e atirou numa vítima, antes de atravessar a rua e atirar noutra pessoa, aparentemente”, resumiu o policial. O suspeito, um homem de 21 anos chamado Jarid Haddock, roubou um carro para fugir mas foi detido na manhã desta terça-feira.

Este novo assassinato marca o oeste dos Estados Unidos, já chocado após dois assassinatos na Califórnia na comunidade asiática, que deixaram 18 mortos desde sábado.