Recentemente, e durante três anos, fiz psicoterapia. Suspeito que um dos meus piores defeitos como paciente era o de sentir a estúpida obrigação de não dar seca à minha terapeuta, de a entreter, até mesmo de a fazer rir. Fui chamada à atenção algumas vezes, que não estaria ali para ser uma palhacita performativa, mas a ideia de que eu a poderia aborrecer com a minha vida banal e os erros repetitivos incomodava-me. Daí ter-me sentido pessoalmente atingida (vá, deixem-me ser exagerada) pela premissa de “Shrinking”, a comédia que agora se estreia na Apple TV+ (esta sexta-feira, dia 27): um terapeuta em processo de luto farta-se do status quo da conduta da sua profissão e começa a dizer aos pacientes exatamente aquilo que acha, acusando-os de serem chatos e insistentes nos disparates e obrigando-os a mudar de vida. Enquanto, claro, também muda a sua.

Com dez episódios ao todo (estreiam-se agora os dois primeiros e depois a cadência será semanal), “Shrinking” é a segunda série sobre psicólogos a chegar ao streaming da Apple em poucos meses, depois da mini-série biográfica e sombria “The Shrink Next Door”. O tom aqui é radicalmente diferente, até porque esta comédia junta uma equipa de autores de peso: a Bill Lawrence e Brett Goldstein, dois dos criadores do sucesso “Ted Lasso”, junta-se o ator e também guionista Jason Segel (que escreveu, por exemplo, o último filme dos Marretas). E se a saga sobre o treinador de futebol com um coração de ouro abriu a porta definitiva a um tipo de sitcom com mais amor dentro do humor, “Shrinking” tenta dar um pontapé nessa porta. Infelizmente, danificando algumas ombreiras e dobradiças, porque exagera por vezes na sua própria abordagem.

[o trailer de “Shrinking”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: