Já aqui antecipámos que a segunda geração do CH-R vai manter-se fiel ao ousado concept Prologue, sendo que o SUV nipónico irá disputar o segmento C apenas com mecânicas electrificadas, juntando à motorização híbrida convencional (que já existe actualmente com o 1.8 HEV de 122 cv ou o 2.0 Hybrid Dynamic Force de 184 cv) uma versão híbrida plug-in (PHEV). O construtor japonês confirmou agora que o novo CH-R vai começar a ser produzido no final do ano na Turquia, mais concretamente na fábrica da marca em Sakarya, fazendo desta instalação fabril a primeira da Toyota na Europa a produzir veículos ligeiros de passageiros com baterias recarregáveis e a montar in situ os respectivos acumuladores de iões de lítio.

Descrevendo a linha de montagem de baterias que vai ser instalada na fábrica turca como “um marco estratégico para a transformação da electrificação da Toyota”, a marca sinaliza a sua transição com um investimento local de aproximadamente 317 milhões de euros, o que eleva o investimento total acumulado na fábrica de Sakarya para cerca de 2,3 mil milhões de euros. Só a linha de montagem para as baterias do CH-R PHEV vai gerar a criação de 60 novos postos de trabalho, estando o início da laboração previsto para Dezembro, o que significa que pelo menos a versão recarregável do C-SUV nipónico não deve chegar às estradas europeias antes de 2024. A capacidade instalada para a montagem de baterias na Turquia será de 75.000 unidades/ano.

Depois de ter sido antecipado no final de 2022 pelo concept Prologue, o novo Toyota CH-R deverá ser lançado no fim deste ano, com alterações de pormenor e tendo como um dos seus principais motivos de interesse – além do estilo – a variante PHEV, acerca da qual ainda nada foi avançado em concreto. Contudo, não é de descartar a hipótese desta versão recorrer aos mesmos argumentos do novo Prius, cuja chegada ao mercado português está prevista para Junho/Julho, exclusivamente como híbrido plug-in com uma bateria recarregável de 13,6 kWh, a qual alimenta um motor de 160 cv, garantindo até 80 km em deslocações zero emissões, com a unidade eléctrica a apoiar ainda o motor térmico, um 2.0 de 148 cv. A potência combinada destes dois motores é de 223 cv.