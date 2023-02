Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Foi um dia “frutífero” para a Ucrânia. Assim o descreve o Presidente Volodymyr Zelensky num dia marcado pela demissão de todos os oficiais em cargos de chefia da autoridade alfandegária ucraniana. “Foi um dia produtivo no confronto daqueles que estão a tentar enfraquecer o nosso estado mesmo agora. Não vamos permitir que enfraqueçam o nosso Estado”, garantiu o líder ucraniano.

No habitual discurso diário, Zelensky prometeu “justiça” no combate aos abusos de poder, numa período marcado por vários casos de corrupção. “Infelizmente, em algumas esferas a única forma de garantir legitimidade é com mudanças na liderança juntamente com a implementação de transformações institucionais. A mudança é necessária para garantir que as pessoas não abusam do poder“, afirmou.

O chefe de Estado lembrou em particular a necessidade de manter a integridade e transparência no Ministério da Defesa e nas forças ucranianas, numa altura em que a Ucrânia está fortemente dependente do armamento ocidental para enfrentar a invasão russa. E deixou uma garantia: aqueles que interferirem com o fornecimento externo na defesa serão afastados dos cargos.

O movimento em direção à justiça é tangível. E vamos garantir justiça”, reforçou.

Esta quarta-feira as chefias da autoridade alfandegária ucraniana foram demitidas pelo Governo na sequência de uma série de buscas, num novo avanço da investigação em larga escala às suspeitas de corrupção e colaboracionismo com os russos que está a ser levada a cabo no país.

Durante o dia também foram realizadas várias buscas em instalações do Fisco, na empresa petrolífera ucraniana Ukrnafta, na refinaria Ukrtatnafta e nas casas de duas figuras ucranianas: o antigo ministro do Interior Arsen Avakov e o líder da oposição pró-russa, Vadym Stolar.