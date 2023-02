O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, foi a Milão para assistir ao desempenho de Rafael Leão no Derby della Madonnina entre Inter e AC Milan. O treinador espanhol ainda conseguiu ver mais de meia hora de jogo com o português em campo, mas, possivelmente, não tanto como gostaria e tivesse compensado o tempo da viagem.

Quem também deve ter saído da partida da Serie A com sabor a pouco foi a equipa do avançado português. O AC Milan perdeu por 1-o diante do Inter e foi ultrapassado pela AS Roma de José Mourinho. Os nerazzurri continuam no segundo lugar da Liga Italiana, mesmo assim longe do Nápoles, que segue praticamente imparável na frente do campeonato.

O dérbi de Milão, que opôs as duas últimas equipas a serem campeãs italianas, foi decidido com um golo de Lautaro Martínez (34′) que, após canto batido por Calhanoglu, cabeceou para o fundo das redes. Na segunda parte, Stefano Pioli, lançou Rafael Leão para tentar uma reação. Mesmo assim, o português não foi a tempo de fazer a diferença e ficou em branco pelo quarto jogo seguido. O treinador com comentou a decisão de deixar o avançado no banco de suplente. “Acreditamos muito no Rafael Leão, mesmo que não comece de início”, referiu Pioli.

Desta forma, o AC Milan somou no Estádio Giuseppe Meazza, esgotado, a quarta derrota consecutiva e o sétimo jogo sem vencer. Assim, os rossoneri não conseguiram vingar a derrota por 3-o sofrida em janeiro contra o mesmo adversário na Supertaça de Itália. Os AC Milan ocupa neste momento o sexto lugar da Serie A, mas com os mesmos 38 pontos que a Lázio que ocupa o quarto posto, o primeiro que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

O herói do encontro, Lautaro Martínez, disse no fim do jogo que o Inter mostrou que “Milão é nerazzurri diante de uma multidão incrível”. O avançado usou a braçadeira de capitão na jornada 21 do campeonato e confessou ser “um orgulho usá-la”. O treinador do Inter, Simone Inzaghi, afirmou que “é bom vencer dois jogos em 20 dias”.

