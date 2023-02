Três pequenas embarcações com 163 migrantes subsaarianos, alguns dos quais menores, foram resgatados do mar perto das Ilhas Canárias, duas perto de Lanzarote e outra a sul da Grande Canária, informaram as autoridades de Salvamento Marítimo.

A informação é avançada pela agência EFE, segundo a qual perto das 10h35 locais, o avião de salvamento marítimo Sasemar 103 avistou uma embarcação a 90 milhas da Grande Canária.

O navio de salvamento Polimnia deslocou-se para o local, tendo resgatado 51 pessoas, 42 das quais homens e nove mulheres.

O Polimnia dirige-se para o porto de Arguineguín, no sul da Grande Canária, onde se espera que chegue perto das 19h50 locais.

Antes, a agência EFE noticiara que, perto das 12:50 locais, a agência de Salvamento Marítimo resgatara, a 1,6 milhas de Lanzarote, 58 migrantes — um menor, 12 mulheres e 45 homens – a bordo de uma embarcação pneumática.

O resgate ocorreu após um aviso recebido pelo centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas alertando para o avistamento de uma embarcação a sair da cidade marroquina de Tan-Tan, rumo à costa de Lanzarote.

Já depois desse salvamento, a quatro milhas de Arrecife (Lanzarote), o mesmo navio de salvamento Caliope resgatou mais 54 migrantes subsaarianos – 48 homens, três menores e três mulheres – a quatro milhas de Arrecife (Lanzarote), segundo informação atualizada da agência Efe.

Os migrantes das duas últimas embarcações desembarcaram em Arrecife, por volta das 15:30 locais.