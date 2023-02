Durante alguns anos, ainda antes da chegada de Rúben Amorim a Alvalade, o Sporting era quase uma besta negra do FC Porto em eliminatórias avançadas da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Com o novo treinador, esses resultados ainda se alastraram ao Campeonato na temporada de 2020/21, quando os leões quebraram um longo jejum de vitórias na principal prova nacional. A partir da última época, as coisas começaram a virar. Na Taça de Portugal, na Primeira Liga. Agora chegou a viragem total nesse histórico.

Apenas pela terceira vez na história, o FC Porto conseguiu ganhar três vezes na mesma época ao Sporting, juntando agora ao triunfo na primeira volta por 3-0 no Dragão e à vitória na final da Taça da Liga por 2-0 em Leiria mais um sucesso em Alvalade por 2-1. Mais: pela primeira vez de sempre os azuis e brancos alcançaram uma série de cinco vitórias consecutivas no clássico, superando aquilo que se passara entre 1976 e 1978 com as duas vitórias nas meias da última Taça de Portugal e os três triunfos seguintes de 2022/23.

A par disso, e naquele que foi o encontro de estreia no Campeonato de Wilson Manafá depois de uma longa ausência por lesão, o FC Porto de Sérgio Conceição não perde com o Sporting há oito jogos (aumentando assim o registo favorável contra Rúben Amorim) e leva também 13 partidas sem perder a contar para o Campeonato, sendo que a última derrota com os leões na prova remonta à época de 2016/17.

Olhando apenas para o atual momento dos azuis e brancos, o FC Porto aumentou para nove o número de vitórias consecutivas depois do nulo no Jamor frente ao Casa Pia, ganhou 13 das últimas 14 partidas e leva 21 encontros sem qualquer derrota em todas as competições (o último desaire foi no Dragão com o Benfica), sendo que nessa série de sucessos seguidos os dragões consentiram apenas dois golos.