Ditou o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões que, esta terça-feira, se cruzassem em San Siro duas equipas com características muito especiais. Não eram teóricos outsiders, como o Club Brugge. Também não eram crónicos favoritos à conquista do troféu, como o Bayern Munique ou o Real Madrid. E também não eram habitués nestas andanças nos últimos anos, como o Benfica ou o FC Porto. Entravam numa categoria única: a categoria do “vamos ver no que dá”.

Tradução? Esta terça-feira, o AC Milan recebia o Tottenham em Milão. De um lado, um campeão italiano que não vai além dos oitavos de final da Liga dos Campeões desde 2012. Do outro, um clube inglês que não voltou a sonhar desde a final perdida para o Liverpool em 2019 e que na época passada não passou da fase de grupos da Liga Conferência. Ainda assim, os momentos de uns e de outros são distintos: o AC Milan encerrou no fim de semana uma série de sete jogos seguidos sem ganhar, enquanto que o Tottenham só perdeu um dos últimos quatro encontros (e venceu o Manchester City pelo meio).

