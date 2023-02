O anúncio da abertura da família Glazer a uma venda do Manchester United gerou grande alegria junto dos adeptos que contestavam há muito a gestão dos norte-americanos e pediam, em muitos casos, um regresso às origens. No entanto, havia o outro lado da questão: quem poderia assumir a propriedade dos red devils, tendo em conta o pedido acima de 4,5 mil milhões de euros como fasquia mínima para essa alienação? Não é propriamente a operação mais simples do mundo mas houve um primeiro interessado (e corajoso) a chegar-se à frente: Sir Jim Ratcliffe, um dos maiores bilionários ingleses aos 70 anos que tem interesses na Fórmula 1, no ciclismo e no futebol através do Nice. Até por ter sido sempre adepto do clube, tudo parecia fazer o seu sentido. Problema? Pode vir a ter concorrência. E uma concorrência forte a nível de oferta.

Após rumores de que alguns grupos provados norte-americanos poderiam estar interessados num possível investimento no United, fosse a nível maioritário ou via uma participação minoritária, não chegou a haver nenhum anúncio formal da concretização de qualquer proposta e tudo parecia encaminhar-se para uma corrida a solo de Sir Ratcliffe, como as que a Mercedes e a Ineos procuram em todas as competições em que participam. Todavia, há um novo player na equação de um país onde dinheiro não parece ser nunca um problema e, segundo avança o Telegraph, a Qatar Investment Authority (QIA) prepara-se para entregar até ao final da semana uma proposta aos norte-americanos do Raine Group de cinco mil milhões de euros.

