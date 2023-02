A CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) vai desenvolver durante este ano um projeto que vai permitir às empresas testarem o que é estar no mercado de capitais. É um ambiente de experiência para tentar atrair mais emitentes ao mercado, anunciou Luís Laginha de Sousa, presidente do supervisor.

“Queremos desmistificar e eliminar as barreiras psicológicas” sobre o mercado de capitais, e para isso, anunciou em conferência de imprensa, este ano a CMVM vai promover o “desenvolvimento de um ambiente de experiência em mercado para potenciais novos emitentes”. Ainda que lhe chame “sandbox”, o presidente da CMVM garante que “não está em causa o aligeiramento regulatório, mas sim o permitir que potenciais emitentes que tenham receio das exigências regulatórias possam simular esse estatuto junto da CMVM” sem temer ficarem em incumprimento ou terem a espada das contraordenações em cima da cabeça.

Haverá um teste piloto, não havendo calendário específico nem empresas que vão testar o projeto. “Acreditamos que é inovador a nível nacional e internacional”. Este ano será desenhado o modo de implementação. Para que deixem de ter a perceção que o mercado de capitais é difícil, complicado e exigente. “O mercado de capitais não é um fim em si mesmo, é um meio que está ao serviço de um conjunto de objetivos e que face ao enquadramento económico e aquilo que são conjunto de desafios que o país tem, deve ser mais aproveitado”.

A CMVM traçou como um dos seus objetivos claros para 2023 fomentar o investimento e a poupança de longo prazo através do mercado de capitais. Para isso é preciso, salienta, “tornar claro os benefícios do mercado de capitais para os agentes económicos”.

