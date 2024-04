"Não houve vontade" de pôr revisores oficiais de contas a fiscalizar o PRR. Bastonário diz que protocolo assinado nunca avançou

A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas vai a votos com o atual bastonário a ser candidato único. Virgílio Macedo foi eleito bastonário em 2020 e, recentemente, optou por adiar as eleições para que fossem já realizadas com os novos estatutos promulgados pelo Presidente da República em dezembro do ano passado com a advertência de uma “eventual alteração legislativa a este estatuto” devia ponderar “a especificidade da profissão, que fica agora submetida a uma dupla supervisão, a fim de garantir que não existam conflitos de competências na supervisão das funções de auditoria/revisão legal das contas, nomeadamente em relação a entidades de interesse público”.

Disso mesmo alerta, em entrevista ao Observador, Virgílio Macedo que admite não concordar com essa dupla supervisão, por considerar desnecessária. Ainda assim, adiou as eleições à espera destes estatutos, já em vigor, mas que foram, no seu entender, apressados pelo PRR, programa de recuperação e resiliência que não teve a concretização do protocolo que a Ordem assinou com a missão Recuperar Portugal para fiscalização aos projetos.

Virgílio Macedo concorre em lista única nas eleições marcadas para 18 de abril. Na entrevista ao Observador fala dos seus desafios enquanto bastonário e dos desafios da profissão. Mas também do país. O bastonário, antigo deputado do PSD, diz que o novo Governo não deve deixar o Chega de lado nas negociações parlamentares para fazer aprovar medidas. E diz esperar que o Governo chegue ao fim de legislatura.

O que espera do novo governo?

Espero que o novo governo devolve a esperança aos portugueses. Sabemos que, nos últimos tempos, os portugueses estavam muito céticos e muito pessimistas em relação ao futuro, ao seu futuro e ao futuro da economia portuguesa, e o resultado das eleições é fruto de algum descrédito dos portugueses.

Vamos ter governo até quando?

Acho que vamos ter Governo mais tempo do que as pessoas hoje possam imaginar. Para bem do país devia ser um Governo que durasse a legislatura toda. O governo vai ter uma enorme tarefa para resolver alguns dossiês pendentes da anterior legislatura e que não podem ser resolvidos em um, dois, três, quatro meses. Para bem de todos nós seria muito bom que este governo estivesse lá durante a legislatura toda, ou seja, durante quatro anos e meio.

Não sendo isso previsível, devia estar com orçamento ou sem orçamento?

Com orçamento. O orçamento é o elemento fundamental na execução de uma política do Governo. Não me passa pela cabeça que o Governo estivesse lá durante dois anos em duodécimos.

E com um orçamento retificativo este ano?

O governo deve estar a estudar sobre a possibilidade e a oportunidade de apresentar ou não um orçamento retificativo, tendo em conta a execução e o orçamento aprovado que existe.